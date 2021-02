Tv: Zingaretti 'sdogana' D'Urso, boom twitter ma militanti in rivolta 'ditemi che è un fake'**

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Il tweet sulla trasmissione di Barbara D'Urso vale a Nicola Zingaretti il podio dei trend topic di twitter. Il primo posto delle 'Tendenze-Italia'. La rete si scatena ma punge il segretario Pd tra sarcasmo, ironia, alcune critiche aperte, card con la bandiera falce e martello e 'Non è la D'Urso' al posto di Pci e c'è anche chi si chiede se Rocco Casalino sia stato 'assunto' dai dem e chi invoca: "Toglietegli lo smartphone!". E c'è anche chi esprime tutta la sua incredulità: "Vi prego ditemi che è il profilo parodia".

"Mi sono addormentato su una panchina alla Festa de L'Unità e mi sono risvegliato a #noneladurso. Grazie Nicola #Zingaretti", scrive un utente e un altro: "Mi sono distratto un attimo. Mi confermate che la sinistra è già ripartita da Barbara D’Urso?". E ancora: "#Zingaretti o g g i si complimenta con la D'Urso per aver avvicinato persone e politica. E a me viene in mente SOLO di quella volta in cui recitò l'Eterno Riposo con Salvini. Intendeva questo?". E c'è chi ricorda il lapsus di ieri di Zingaretti che invece di Pd ha detto Pci mentre parlava a Radio Immagina: "Comunque quando #Zingaretti aveva detto di voler rilanciare il PCI io ci avevo un po' creduto, oggi mi ha riportato alla realtà...".

Avverte un utente: "Da Gramsci a Casaleggio per finire alla D'Urso". E un altro: "#Zingaretti indifendibile fino a che non mostra la denuncia ai carabinieri di furto dello smartphone". E ancora: "#Zingaretti elogia la D'Urso e #Bonaccini da ragione a Salvini. Ma siamo convinti che giri solo il #coronavirus?". Ma c'è anche chi difende il segretario del Pd. "Tutti i politici fanno la fila per andare da @carmelitadurso, però se #Zingaretti la loda tutti ad attaccarlo. Ma quanto siete ipocriti e falsi. O forse è invidia". E un altro chiama in causa Matteo Renzi: "#Renzi ad Amici di Maria andava bene. #Zingaretti e il tweet pro D'Urso, no. Scusate ma non comprendo".