Sport e Salute: accordo con Santa Lucia su ricerca e prevenzione attraverso sport

Roma, 24 feb. - (Adnkronos) - Promuovere la ricerca scientifica e prevenire le malattie del sistema nervoso. Sono questi gli obiettivi dell’accordo firmato da Vito Cozzoli, presidente e amministratore delegato di Sport e Salute S.p.A., Maria Adriana Amadio, presidente della Fondazione Santa Lucia IRCCS, e il prof. Carlo Caltagirone, neurologo e direttore scientifico dell’ospedale romano. La sinergia consentirà di intensificare la ricerca nelle neuroscienze, aumentare il benessere psicofisico attraverso lo sport e l’alimentazione, e prevenire le malattie legate all’invecchiamento del sistema nervoso. L’accordo coinvolgerà direttamente anche l’Istituto di Medicina dello sport - asset di Sport e Salute S.p.A. - diretto dal dottor Fabio Barchiesi.

“Siamo felici e orgogliosi di avviare una partnership con la Fondazione Santa Lucia, un'eccellenza nazionale in ambito medico-scientifico, un punto di riferimento per il nostro Paese per le qualità delle cure erogate e per l’elevata professionalità del personale - ha dichiarato il numero uno di Sport e Salute S.p.A., Vito Cozzoli -. Il protocollo si pone degli obiettivi importanti e contribuirà a promuovere i corretti stili di vita, soprattutto per gli over 65”.