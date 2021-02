Scuola: Giannelli (Anp), 'apprezzamento per metodo Bianchi, presto tavoli tecnici' (2)

(Adnkronos) - “Il Ministro ha annunciato il rinvio delle elezioni del Cspi. Questo è condivisibile perché in questo momento sarebbe stato inopportuno sovraccaricare le scuole di ulteriori adempimenti organizzativi e aumentare il flusso di persone all’interno degli edifici scolastici. Nel nostro intervento - ha concluso Giannelli - abbiamo messo in evidenza quelli che sono, a nostro avviso, i problemi più urgenti da risolvere prospettando anche delle ipotesi di lavoro. Come sempre ci mettiamo a disposizione dell’Amministrazione, nell’interesse del mondo della scuola e di chi ci lavora”.