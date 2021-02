Sanremo: Arisa duetta con Michele Bravi in 'Quando' di Pino Daniele (2)

(Adnkronos) - Nel corso della sua carriera Arisa si è contraddistinta per il suo raffinato timbro vocale e per la sua versatilità: oltre che nella musica ha anche lavorato nel mondo cinematografico, come attrice e doppiatrice, e in ambito televisivo, come giudice di importanti talent show (X Factor e Amici) e come presenza fissa in programmi televisivi (Victor Victoria – Niente è come sembra). Ha all’attivo sei album in studio, un Ep e due raccolte, vanta quattro certificazioni Platino (con 'Malamorenò', 'La notte', 'Meraviglioso amore mio', 'Controvento') e due certificazioni oro (con 'L'amore è un'altra cosa' e 'Guardando il cielo').

Si è aggiudicata vari riconoscimenti, tra i quali il Premio Assomusica Casa Sanremo e il Premio della Critica 'Mia Martini' al Festival di Sanremo 2009, un Venice Music Awards nel 2009, il Premio Lunezia e il Premio Sala Stampa al Festival di Sanremo 2012, due Wind Music Awards, un Premio TV - Premio regia televisiva, oltre ad una candidatura al Premio Amnesty Italia (nel 2016 per il valore letterario del brano 'Gaia') e due al Nastro d'argento nella categoria migliore canzone originale (nel 2017 per 'Ho perso il mio amore' e nel 2018 per 'Ho cambiato i piani').