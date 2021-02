Rider: Orlando chiama Greco e Iorio per complimentarsi per inchiesta**

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, ha sentito telefonicamente il procuratore della Repubblica di Milano, Francesco Greco e il Comandante dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro, Generale Gerardo Iorio, per complimentarsi per il brillante lavoro investigativo nell’inchiesta sulle società di food delivery e ringraziare per l’attività svolta a tutela del lavoro e dei lavoratori. E' quanto si legge in una nota del ministero del Lavoro.