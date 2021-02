Rep. Congo: oggi alle 17 Cdm per funerali Stato**

Roma, 24 feb.(Adnkronos) - Oggi alle 17 si terrà un Consiglio dei ministri. All'ordine del giorno, visionato dall'Adnkronos, figura solo la deliberazione "delle esequie di Stato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 febbraio 1987, n.36". Si tratta, come annunciato questa mattina in Aula alla Camera dal ministro agli Affari Esteri Luigi Di Maio, dei funerali di Stato per l'ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi in Congo.