Recovery: Sala, 'governo confidi in capacità città di investire'

Milano, 24 feb. (Adnkronos) - Milano a causa dell'emergenza sanitaria ha perso "tanto business legato al turismo e al commercio, ma possiamo recuperare qualcosa con il Recovery Plan, che dà la possibilità di finanziare alcuni progetti in settori specifici o progetti cantierabili in fretta. Ma si deve confidare nella capacità delle città di attivare queste leve". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo all’evento 'Your Next Milano', promosso da Assolombarda e Milano & Partners.

"A livello di governo e ministeri non so quanto si sia in grado di investire ogni anno, non credo più di 20 miliardi. Quindi è necessario confidare nelle città e in quelle che si sono dimostrate in grado di farlo. Noi abbiamo presentato proposte concrete", ha aggiunto.