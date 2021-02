Pd: Marcucci, 'bene Congresso, rilanciamo spirito Lingotto'

Roma, 24 feb (Adnkronos) - "Penso che Zingaretti abbia fatto bene ad aprire sul congresso, in questi due anni la politica italiana ha cambiato prospettiva più e più volte. Perciò è necessario tornare dalla nostra base per alimentare un dibattito ricco di idee sul nostro futuro. Inoltre, siamo l'unico partito che convoca congressi periodicamente e che usa le primarie per eleggere i propri organi rappresentativi. Per me resta un motivo di orgoglio". Lo dice il capogruppo del Pd a palazzo Madama in un'intervista ad Affari Italiani.

"Io sono tra i pochi che non demonizzano la vivacità del confronto dentro il Pd. Abbiamo ispirazioni e tradizioni culturali spesso diverse, ma alla fine troviamo sempre punti di intesa molto onorevoli. Succederà anche nel prossimo congresso nel quale ci attende una discussione molto importante sull’identità. Io credo che la nostra sia ancora molto vicina a quella delle origini, del Lingotto intendo", aggiunge Marcucci.

Sulla questione delle riaperture, Marcucci si schiera dalla parte di Bonaccini: "Il presidente dell'Emilia Romagna ha detto cose di buon senso, che peraltro condivido. La scommessa che ci aspetta è di riuscire a tenere insieme l'emergenza sanitaria con la tutela delle attività economica. Iniziare a ragionare di riaperture è un approccio intelligente, basta che non sia solo uno spot".