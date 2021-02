Pd: Gribaudo, 'sottosegretari? Ancora impegni disattesi, ora serve segnale forte'** (2)

(Adnkronos) - (Adnkronos) - La deputata del Pd prosegue: "La nomina dei ministri fatta in quel modo è stata solo l'ultima goccia. C'è una situazione radicata ovunque nel Pd: nelle candidature, nelle posizioni apicali, nella somma dei ruoli dei dirigenti. E' una discussione che bisogna portare avanti nel Pd, perchè il partito così non va. Ma ci sono tanti altri temi, la parità salariale, i congedi di paternità. Dobbiamo rilanciare azioni concrete. E poi, per fare un altro esempio, nelle prossime candidature per le elezioni nelle città le donne non ci sono".

Anche la questione della nomina del vice segretario per la Gribaudo è aperta: "Non possono esserci due pesi e due misure. Alla De Micheli, a suo tempo, è stato chiesto di fare un passo indietro. Tanto più in questa situazione, dopo l'autogol dei ministri, servirebbe quanto meno un 'beau geste': le donne devono dimettersi e gli uomini no? Sono tutti Superman?".