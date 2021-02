Italiaonline, nasce Newsonline.it

Milano, 24 feb. (Adnkronos) - Sono passati dieci mesi da quando il progetto della concessionaria Newsonline ha compiuto i primi passi. Oggi, il bisogno dei clienti di avere informazioni indipendenti e autorevoli, in grado di metterli a riparo dalle fake news, e la necessità di usufruire dei contenuti in maniera digitale hanno unito ancor più la tecnologia e la forza commerciale di Italianonline con il mondo degli editori. È nato così newsonline.it il nuovo canale di news&information, alimentato esclusivamente dai contenuti delle testate aderenti al network della concessionaria Italiaonline. "Abbiamo cercato testate digitali, indipendenti e autorevoli e questo ha dato vita e visibilità al più importante polo news del digital advertising nel Paese", ha dichiarato Fabio Peloso, Chief Commercial Officier Italianonline.

Ad oggi, a far parte del network ci sono: Askanews, Blitzquotidiano.it insieme a Ladyblitz.it, Firstonline.info, Globalist.it insieme a WondernetMag.com e PrimaPaginaNews.it, ilSussidiario.net, Linkiesta.it, Notizie.it con DonneMagazine.it, Primaonline.it e TheSocialPost.it. Aggregati in un unico network pubblicitario, organizzato e supportato da un team ad hoc guidato da Luca Paglicci, queste realtà dall’audience già consolidata sono in grado di rappresentare un bacino di utenza prezioso, al pari dei principali player nazionali, beneficiando di rapporti diretti con clienti e centri media. "L’obiettivo è portare verso questi siti una nuova audience rispetto a quella attuale dando al mercato un segnale forte”, ha continuato Paglicci, mettendo in risalto il profilo della audience: "utenti di alto livello, istruiti e alla ricerca costante di informazione in un ambito editoriale safe e qualità. Caratteristiche che abbiamo cercato presso i nostri editori".

Ai suoi lettori, newsonline.it assicura una copertura dell’informazione di qualità. L’utente ha visibilità di titolo e abstract degli articoli, la cui lettura integrale avviene sui siti delle singole testate. In esse, i contenuti giornalistici sono prodotti da redazioni professionali, con firme di primissima rilevanza nazionale.

“Malgrado l’anno particolare, siamo andati ben al di là delle nostre aspettative iniziali”, ha sottolineato Fabio Peloso nel parlare del primo semestre della concessionaria Newsonline, che oggi si rafforza "dell’esperienza fluida di tante informazioni unite per area tematica con la possibilità di amplificare l’audience della notizia". Attualità, politica, economia, finanza, cultura, intrattenimento, sport e tempo libero, sono tutte le aree disponibile in unico touchpoint.

"Siamo sicuri che il pubblico ne apprezzerà la semplicità e utilità. E mentre gli editori possono beneficiare di questa grande piattaforma di visibilità, gli investitori pubblicitari avranno a disposizione un nuovo network di news su cui poter contare per pianificazioni all’insegna della più alta qualità e della brand safety" ha concluso Fabio Peloso, Chief Commercial Officer Italiaonline.