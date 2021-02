'Io sono Gesù', il nuovo romanzo di Giosuè Calaciura

Palermo, 24 feb. (Adnkronos) - Chi era Gesù? Un ragazzo giovane che voleva fare le esperienze di ogni adolescente, fino in fondo. E, come tutte le esperienze, sono a rischio. Eccolo, il Gesù raccontato da Giosuè Calaciura, giornalista e scrittore palermitano, nel suo nuovo romanzo "Io sono Gesù" (Sellerio editore Palermo, 281 pagg., 16 euro) da poco in libreria. La scrittura del nuovo libro di Calaciura, già autore di libri come 'Malacarne' e 'Il tram di Natale' "è stata una esperienza ricca perché ho tirato fuori un Gesù giovane e avventuroso nel senso adolescienziale del termine", come spiega lo stesso.

Un libro che "dà una cifra più umana di un personaggio così mitico e simbolico". "Gesù - dice Calaciura - è un ragazzo che sfugge fortemente alla sua predestinzione di cui non è consapevole. Attraversa la Palestina con un gruppo di saltimbanchi in cerca di suo padre che lo ha abbandonato, nel senso fisico non evangelico". E tutta la storia si svolge in questa ricerca del padre che segnerà il primo tradimento per Gesù. Un romanzo tra utopia e la vita reale di un ragazzo di duemila anni fa.