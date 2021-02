Iannantuoni (Bicocca): 'Accordo con Maldive per futuro più sostenibile'

Milano, 24 feb. (Adnkronos) - "Questo progetto è un ulteriore passo avanti in linea con la nostra strategia, che vuole favorire lo sviluppo della ricerca orientata a un futuro più sostenibile". Così Giovanna Iannantuoni, rettrice dell’Università Milano Bicocca, a margine della firma di un accordo con il governo della Repubblica delle Maldive, con il quale l'ateneo ha avviato un progetto di salvaguardia delle scogliere coralline (coral reef restoration) presenti nell’arcipelago.

"Questo accordo internazionale serve anche a sottolineare che la città di Milano e l'università Bicocca rimangono aperte, inclusive e internazionali, anche in un periodo complicato a causa delle difficoltà imposte dalla pandemia".

"Il turismo non può più essere visto in un'ottica 'neocoloniale', - ha aggiunto Iannantuoni - ma deve basarsi sul rispetto e sull'amore per il territorio che si va a visitare, sulla conoscenza di diverse culture e modi di vivere e sul rispetto delle comunità locali: questo sarà il turismo del futuro".

"L’accordo sancisce anche uno scambio - ha aggiunto - da un lato offriamo loro le nostre competenze scientifiche, dall'altro potremo conoscere meglio la cultura maldiviana, per un dialogo alla pari".