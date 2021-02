Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Buon lavoro a @piersileri e Andrea Costa. Il Servizio Sanitario Nazionale è la pietra più preziosa che abbiamo. Insieme dobbiamo lavorare per rafforzarlo ogni giorno". Lo scrive il ministro della Salute, Roberto Speranza, su twitter.

"Grazie infinite a @szampa56 -aggiunge- per il lavoro straordinario fatto in questi mesi. Dobbiamo continuare insieme a batterci per il diritto alla salute di tutti".