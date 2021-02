Governo: ecco quote sottogoverno, 11 M5S, 9 Lega, 6 Pd, 6 Fi, 2 Iv e 1 Leu**

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Venti uomini e 19 donne nella nuova squadra dei 39 tra viceministri e sottosegretari nominati stasera dal Cdm. Oltre al capo della Polizia, Franco Gabrielli, che ha avuto la delega per la sicurezza della Repubblica, queste le 'quote' per partito. Undici per i 5 Stelle: Dalila Nesci (Sud e coesione territoriale), Manlio Di Stefano (Esteri), Carlo Sibilia (Interno), Anna Macina (Giustizia), Laura Castelli (Economia, viceministro), Ilaria Fontana (Transizione ecologica), Barbara Floridia (Istruzione), Pierpaolo Sileri (Salute), Alessandra Todde (Mise, viceministro), Giancarlo Cancelleri (Infrastrutture) e Rossella Accoto (Lavoro).

Nove alla Lega: Nicola Molteni (Interno), Stefania Pucciarelli (Difesa), Claudio Durigon (Economia), Gian Marco Centinaio (Agricoltura), Alessandro Morelli (Infrastratture, viceministro), Lucia Borgonzoni (Cultura), Tiziana Nisini (Lavoro), Rossano Sasso (Istruzione), Vannia Gava (Transizione ecologica.

Sei al Pd: Simona Malpezzi (Rapporti con il Parlamento), Assuntela Messina (Innovazione tecnologica), Enzo Amendola (Affari Europei), Marina Sereni (Esteri, viceministro), Anna Ascani (Istruzione), Alessandra Sartore (Economia). A Italia Viva vanno 2 'caselle': Teresa Bellanova (Infrastrutture, viceministro) e Ivan Scalfarotto (Interno). Per Leu torna al Mef Maria Cecilia Guerra.