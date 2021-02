Governo: bozza dl ministeri, nasce comitato interministeriale transizione digitale**

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per la transizione digitale (Citd). E' quanto prevede una bozza del dl ministeri che è stato visionato dall'Adnkronos. Nell’ambito del Comitato, si legge, "sono assunte le decisioni strategiche necessarie a garantire la coerente e puntuale declinazione della strategia nazionale per la transizione digitale". Il Comitato è composto dal presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi o dal ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, dal ministro per la Pa, Renato Brunetta, dal ministro dell’Economia e delle finanze, Daniele Franco, dal ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani, dal ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, dal ministro della Salute, Roberto Speranza.

Ad esso, si legge nel provvedimento, "partecipano altresì gli altri ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all’ordine del giorno".

La segreteria tecnico-amministrativa del Citd, si sottolinea, sarà costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, "con funzioni di supporto e collaborazione per la preparazione e lo svolgimento dei lavori e per il compimento delle attività di attuazione delle deliberazioni del Comitato. Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della segreteria tecnico-amministrativa rappresentanti delle pubbliche amministrazioni partecipanti al Comitato, che prestano la loro attività a titolo gratuito".