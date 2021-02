Golf: Chimenti, 'incidente Woods ci traumatizza, da Italia auguri di pronta guarigione'

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Quello che è accaduto a Tiger Woods ci traumatizza. E' un personaggio che ha portato tutto il golf a livelli altissimi. Quanto avvenuto ci mette in ginocchio, perché questo personaggio si è assunto quasi l'onere di far conoscere il golf nel mondo, molto più di quanto non sia conosciuto. Non si capiscono ancora le modalità dell'incidente, ma c'è solo da augurarsi che si riprenda. La grande preoccupazione è che, vista anche l'età non giovanissima, questo incidente possa non permettergli di tornare a giocare, e sarebbe una sciagura. L'augurio che gli fa l'Italia del golf è di prontissima guarigione e speriamo in un futuro ancora importante per questo giocatore". E' l'augurio che fa Franco Chimenti, presidente della Federgolf, tramite l'Adnkronos, a Tiger Woods, vittima di un grave incidente automobilistico. "Invitarlo in Italia per recuperare? Magari...ma in ogni caso so che porterà avanti il golf in ogni caso come solo lui sa fare", aggiunge Chimenti.