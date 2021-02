Giustizia: Verini, 'concentriamoci su tempi processi, prescrizione diventerebbe residuale'

Roma, 24 feb (Adnkronos) - "I tempi, secondo me, sono maturi per raggiungere una sintesi in Parlamento sulla giustizia. L’Europa stessa pone come condizione che si facciano delle riforme per sostenere gli investimenti previsti dal Recovery". Lo ha detto Walter Verini, responsabile Giustizia del Pd a 'Immagina', la web radio del Partito democratico.

"Investimenti tra l’altro per la digitalizzazione, per l’ammodernamento delle sedi giudiziarie, per le risorse umane, ossia magistrati e personale di cancelleria. Ma se i tempi dei processi rimangono gli stessi, si può anche investire ma i motivi di ritardo permangono. Perdurando così i danni per i cittadini e per il Paese, e disperdendo l’efficacia di eventuali investimenti. Così vale per la PA. Per la giustizia c’è qualche cosa di più", ha spiegato Verini.

"Ora, mettiamo da parte un certo populismo giudiziario ma anche un garantismo a corrente alternata utile magari solo a interessi di parte. La prescrizione per qualcuno è un totem, mentre per altri un tabù. Concentriamoci sui tempi dei processi -ha sottolineato Verini-. Con le riforme il processo civile può durare un anno, quello penale sei anni. Potremmo iniziare a votare la riforma alla Camera già da marzo. Per il civile si potrebbe invece anche immaginare un decreto con alcuni contenuti di velocizzazione. La prescrizione così finirebbe di essere un motivo di scontro, diventerebbe questione residuale con processi di durata ragionale”.