Destination Italia: management buyout e rilancio

Per favorire e rafforzare il rilancio di Destination Italia in previsione della ripresa del settore post pandemia, il management della società ha recentemente concluso con successo un’operazione di management buy-out che ha condotto Destination Italia ad avere come nuovo azionista di maggioranza Lensed Star, società controllata dal management.

Contestualmente all'operazione di cessione delle quote, è stato lanciato un aumento di capitale mirato a dotare la Società delle risorse necessarie a superare l’emergenza Covid e poter realizzare il suo piano di sviluppo.

Al completamento dell’operazione sopra descritta, Lensed Star controlla il 67,56% di Destination Italia, lastminute.com NV si assesta al 24,9%, Intesa Sanpaoloal 6,36% e Marco Ficarra all’1,18%. I soci fondatori restano quindi nel capitale.

Il management di Destination Italia aveva avviato nel corso del 2019 un processo di turnaround che stava portando risultati positivi e che è stato interrotto dallo scoppio della pandemia.

Nel 2020 - in linea con l’andamento generale del settore e, in particolare, dell’incoming - Destination Italia ha visto un consistente calo dei propri ricavi; tuttavia, grazie ad una oculata gestione sul fronte del contenimento dei costi, l’impatto della crisi sul risultato netto è stato relativamente limitatorispetto al risultato conseguito nel 2019.

Grazie all’operazione di management buyout, Destination Italia ritiene di aver creato le condizioni ottimali per superare la crisi e, soprattutto, per trovarsi pronta a cogliere le opportunità nel prossimo, auspicato, ritorno alla normalità del turismo mondiale e dell’incoming italiano.

Con il trasferimento dell’ultima tranche delle quote, l’operazione è stata finalizzata in data 11.02.2021, con effetto retroattivo al 02.12.2020 sul deconsolidamento dal bilancio del precedente azionista di maggioranza, lastminute.com NV.