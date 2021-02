Covid: Rotondi, 'protesta ristoratori sacrosanta'

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "La protesta dei ristoratori è sacrosanta: contro di loro si esercita un pregiudizio ideologico senza alcuna base scientifica, tant’è che si consente loro a mezzogiorno ciò che si proibisce a cena". Lo afferma Gianfranco Rotondi, presidente della Fondazione Dc e vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera.

"La panzana -aggiunge- è che si tengono chiusi i ristoranti di sera per evitare assembramenti che vengono invece provocati dalle code per l’asporto. Nè si spiega perché debbono rimanere chiusi anche i ristoranti fuori dai centri urbani e dunque non a rischio assembramento. Non è per caso che la categoria sta leggermente sulle scatole per l’orientamento ideologico di chi decide?"