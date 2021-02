Covid: Moody's taglia a +3,7% stima ripresa Italia in 2021

Roma, 24 feb. -(Adnkronos) - Forte sforbiciata da parte dell'agenzia Moody's alle stime di ripresa dell'economia italiana nel 2021: se nei mesi scorsi era previsto un rimbalzo del 5,6% per l'anno in corso (dopo il -8,9% del 2020) ora la stima è di un più modesto +3,7% seguito però da una accelerazione a +4,1% nel 2022 (visto in precedenza a +3,5%). In un rapporto dedicato alle prospettive dei paesi del G20 Moody's vede anche per l'Italia una ripresa dell'inflazione (+0,7% quest'anno e +1,2% il prossimo) ma soprattutto un balzo della disoccupazione che dovrebbe passare dal 9,1% del 2020 al 10,5% quest'anno per poi ripiegare leggermente il prossimo al 10,2%.

Moody's motiva la revisione al ribasso alla luce delle nuove limitazioni alla mobilità e all'attività economica per via dell'aumento dei contagi. I fondi del Recovery, si spiega, "potrebbero rafforzare le prospettive dell'Italia se dirette e utilizzate efficacemente per infrastrutture pubbliche e altre spese a favore della crescita". Uno scenario - conclude l'agenzia - reso "più probabile" dal varo del nuovo governo guidato da Mario Draghi.