Covid Lazio, oggi 1.188 contagi: i dati del 24 febbraio

(Adnkronos) - Sono 1.188 i nuovi contagi di Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 24 febbraio. Si registrano altri 38 morti.

"Oggi su oltre 15 mila tamponi nel Lazio (+4.771) e oltre 21 mila antigenici per un totale di oltre 36 mila test, si registrano 1.188 casi positivi (+299), 38 i decessi (+5) e +1.197 i guariti. Aumentano i casi e i decessi, mentre diminuiscono i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%. I casi a Roma città sono a quota 500", fa sapere l'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato.

Nel Lazio sono 34.880 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 1.827 ricoverati, 227 in terapia intensiva e 32.826 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 188.051, i decessi 5.814 e il totale dei casi esaminati è pari a 228.745.