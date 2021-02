Covid: governo francese, 'peggioramento, faremo di tutto per evitare lockdown'**

Parigi, 24 feb. (Adnkronos) - La situazione in Francia relativa alla diffusione del Covid-19 "si sta deteriorando" al punto da "richiedere misure rapide e forti" che saranno annunciate domani in conferenza stampa dal primo ministro Jean Castex. Lo ha dichiarato il portavoce del governo francese, Gabriel Attal, spiegando che il governo intende fare il possibile "per evitare un nuovo lockdown nazionale".

"Se oggi avessimo considerato necessario il confinamento, avremmo deciso il confinamento - ha detto Attal - Tutti i nostri sforzi devono continuare per evitare di dover decidere un nuovo lockdown nazionale, ma senza alcuna certezza che ci riusciremo".

Durante un briefing con la stampa, Attal - citato dal sito dell'emittente 'Bfmtv' - ha precisato che la situazione è molto preoccupante in 12 dipartimenti. "Il virus sta circolando fortemente su tutto il territorio, anche se ci sono territori che ci preoccupano maggiormente rispetto ad altri", ha aggiunto.