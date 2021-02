Covid: Fontana, 'oggi richiesta formale a Governo per avere più vaccini'

Milano, 24 feb. (Adnkronos) - La Lombardia vuole più vaccini da Roma per la sua campagna vaccinale, di cui ieri ha approvato il piano in giunta. "Questo è il nostro piano vaccinale ed è ciò che faremo, detto questo da parte mia ci sarà una richiesta formale al Governo nelle prossime ore perché, per consentire questa operazione, ci vengano inviati numero ulteriore e maggiore di vaccini", ha detto ai giornalisti Attilio Fontana, il presidente della Regione.