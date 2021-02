Covid: Bonaccini, 'Salvini l'ho battuto ma anche con un avversario si può discutere'

Roma, 24 feb (Adnkronos) - "Sulla questone Salvini-Bonaccini, io credo di aver dimostrato di poterlo anche battere quando sembrava invincibile. Quando si voterà per le politiche immagino che Pd e Lega torneranno a dividersi come è normale in una democrazia". Lo ha detto Stefano Bonaccini, a Mattino 5, sulla polemica politica sulle riaperture.

"Non vedo però perchè anche con un avversario, laddove dica cose che possano avere un senso, non si possa discutere e dialogare e io non ho detto bisogna riaprire nelle zone gialle i ristoranti la sera, ho detto perchè non mettersi a sedere con gli esperti, magari restringere di più a pranzo, e valutare se è il caso di dare un pò di ossigeno a una parte di categorie e imprenditori che sono nel dramma", ha spiegato il governatore dell'Emilia Romagna.