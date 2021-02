Catricalà: Boschi, 'uomo delle istituzioni, perdita addolora'

Roma, 24 feb (Adnkronos) - "Addolora e lascia sgomenti la notizia della morte di Antonio Catricalà. La perdita di un uomo che ha dedicato, con passione, la vita alle istituzioni lascia un vuoto profondo”. Lo dichiara la presidente dei deputati di Italia Viva Maria Elena Boschi.

"Da magistrato del Consiglio di Stato come da componente degli esecutivi di Mario Monti e Enrico Letta, da Garante dell’Autorità Antitrust e, infine, da presidente dell’Oam e di Aeroporti di Roma, ha mostrato o professionalità e rigore”, ha aggiunto la Boschi.

“Il suo contributo alla vita pubblica del Paese ha lasciato un'impronta che non sarà cancellata dal tempo. Così come non verrà meno il ricordo della sua passione e del suo garbo. Alla sua famiglia esprimo le più sincere condoglianze”, ha concluso.