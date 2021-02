Calcio: Pioli, 'Ibra a Sanremo? Salterà 2 allenamenti ma alle partite ci sarà'

Milano, 24 feb. - (Adnkronos) - "Parlo tutti i giorni con lui. La settimana scorsa abbiamo stabilito il suo programma, salterà un paio di allenamenti ma alle partite ci sarà". Lo dice l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, in merito alla partecipazione del suo attaccante Zlatan Ibrahimovic al Festivale di Sanremo. "Se c'è un campione in grado di reggere questa pressione è lui, anzi credo che tragga più motivazione per aiutare la squadra", aggiunge Pioli in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro la Stella Rossa Belgrado.