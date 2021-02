Calcio: Musiala sceglie la nazionale tedesca, 'ho seguito il cuore'

Monaco, 24 feb. - (Adnkronos) - "Ho semplicemente seguito il cuore e sento di aver fatto, al 100%, la scelta giusta. È come se avessi due cuori, uno per la Germania e uno per l'Inghilterra, ed entrambi continueranno a battere. La Germania è dove sono nato, l'Inghilterra dove sono cresciuto, ho cominciato a giocare al calcio e dove ho ancora tanti amici. Comunque non è stata una decisione facile". L'attaccante del Bayern Monaco, Jamal Musiala, classe 2003, annuncia al canale Ard di aver scelto di giocare con la nazionale tedesca.

Musiala è nato a Stoccarda, ma a 7 anni si è trasferito a Londra entrando a far parte delle giovanili del Chelsea. Nel 2019 c'è stato il ritorno a Monaco, ma negli anni ha giocato per le nazionali minori di entrambi i paesi, indossando prevalentemente la maglia dell'Inghilterra. Alla fine, però, Musiala ha preso la sua decisione definitiva e in futuro giocherà per la Germania.

Immediata è arrivata la reazione di Joachim Löw, che ha accolto con grande gioia la notizia della decisione di Musiala di giocare per la Germania. Il Commissario tecnico della nazionale tedesca ha commentato la scelta del giovane giocatore del Bayern Monaco con queste parole: "Sono felice che Jamal Musiala abbia deciso di suonare per la Germania in futuro. Vedo un enorme potenziale in lui". Prima di prendere la sua decisione, Musiala ha avuto un lungo colloquio con lo stesso Löw. Il giovane centrocampista, però, ha ammesso di aver chiamato anche il Ct inglese Gareth Southgate per annunciargli la notizia.