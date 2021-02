Aeroporti: Londra Heathrow, in 2020 perdita di oltre 2,3 mld, crollo passeggeri -72,7%

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Anno nero per l'aeroporto britannico di Londra Heathrow che è stato colpito dalle ripercussioni legate alla pandemia. Lo scalo londinese ha registrato nel 2020 una perdita di 2,012 miliardi di sterline, circa 2,33 mld di euro, in forte peggioramento rispetto all'utile netto di 546 mln di sterline (632 mln di euro) registrato nel 2019. Lo rende noto il gruppo in un comunicato. Il numero dei passeggeri nel 2020 è crollato passando da 80,9 milioni nel 2019 a 22,1 mln: si tratta di un calo del 72,7%.

Il 2020, commenta il Ceo di Heathrow John Holland-Kaye, "è stato uno dei nostri anni più impegnativi ma nonostante la perdita di 2 miliardi di sterline e il calo dei passeggeri che ha raggiunto un livello mai visto dagli anni '70, sono estremamente orgoglioso del modo in cui i nostri colleghi hanno tenuto al sicuro i nostri passeggeri e l'hub del Regno Unito che è rimasto aperto per assicurare rifornimenti vitali".

Holland-Kaye si dice "fiducioso per il 2021, con il Regno Unito sul punto di diventare il primo paese al mondo a riprendere in sicurezza i viaggi e il commercio internazionale su larga scala". Per il Ceo di Heathrow "far ripartire il trasporto aereo salverà migliaia di posti di lavoro e rinvigorirà l'economia, e Heathrow lavorerà con la Global Travel Taskforce per sviluppare un solido piano sostenuto dalla scienza e sostenuto dall'industria".