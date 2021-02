Salvini "Diventare indipendenti per la produzione dei vaccini"

ROMA (ITALPRESS) - "Ho incontrato il presidente Draghi, bisogna accelerare su piano vaccinale (a rilento per errori nei contratti, se di Arcuri o di Bruxelles lo giudicherà la storia), riaperture, salute, rimborsi e lavoro". Lo scrive su Facebook il leader della Lega Matteo Salvini. "Proprio questa settimana al ministero dello Sviluppo economico ci sarà un incontro con le industrie farmaceutiche per ragionare di una produzione italiana, visto che dovremo contrastare il Virus anche per i prossimi anni e occorre diventare indipendenti nella produzione dei vaccini", prosegue. (ITALPRESS). sat/red 23-Feb-21 13:24