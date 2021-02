Un portale che offre la mappatura di tutte le campagne di equity crowdfunding, in corso o già concluse con successo, con dati, tendenze, statistiche e infografiche e con la segnalazione delle quote societarie in vendita. Questo e altro ancora è Equity Hub, il nuovo strumento realizzato da Innexta con Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, presentato martedì 23 febbraio, in un convegno introdotto dall’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia, Guido Guidesi, che ha ringraziato la Camera di commercio per l’iniziativa e per l’attività svolta, e dal Segretario generale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Elena Vasco. Il webinar ha visto l’intervento del direttore generale di Innexta, Danilo Maiocchi, del professor Giancarlo Giudici del Politecnico di Milano, dell’avvocato Alessandro Maria Lerro, presidente dell’Associazione Italiana Equity Crowdfunding, di Fabio Allegreni, amministratore delegato e cofondatore di EdiBeez e di Camilla Cionini Visani, direttore generale di ItaliaFintech.

Equity Hub, che sarà consultabile nei prossimi giorni gratuitamente online sul sito di Innexta, rappresenterà il “termometro” dell’equity crowdfunding in Italia, permettendo di visualizzare le raccolte fondi in corso o già finanziate e fornendo, in una prima scheda di sintesi, il nome del progetto e quello della piattaforma che lo ospita, il settore dell’impresa, l’obiettivo economico e la data di chiusura della campagna. In una sezione più dettagliata, si potranno approfondire le caratteristiche dell’azienda che ha lanciato la campagna di equity crowdfunding: dati di bilancio, presentazione del team, descrizione del progetto, valutazione e round di investimento. Non solo: attraverso i filtri, sarà anche possibile effettuare ricerche mirate per settore, provenienza geografica, capitali raccolti, numero di investitori, portali di equity crowdfunding coinvolti. L’area Analytics consentirà di approfondire e analizzare i dati di mercato, sintetizzati con infografiche e tabelle interattive.

“In questa fase diventa fondamentale sostenere in maniera significativa l’accesso dei capitali, mettendo a disposizione delle imprese una pluralità di strumenti che consentono di finanziare la propria attività. Accanto a soluzioni tradizionali occorre quindi favorire l’avvicinamento delle PMI a nuove prospettive come l’equity crowdfunding, mercato dalle grandi potenzialità, che nonostante la crisi innescata dal Covid, nel 2020 ha registrato buone performance raggiungendo un volume complessivo di raccolta pari a 98 milioni di Euro e il finanziamento di circa 160 imprese. La piattaforma Equity Crowdfunding Hub vuole quindi essere uno strumento di accountabilty per gli investitori e di stimolo alla diffusione di nuovi strumenti finanziari”, ha dichiarato Elena Vasco, Segretario generale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi

“Nel sempre più ampio ecosistema di servizi di Innexta, Equity Hub è il primo traguardo di un percorso più articolato finalizzato a sostenere e consolidare il mercato italiano dell’equity crowdfunding, un prodotto di finanza alternativa che nel nostro Paese soffre ancora di un gap rilevante rispetto agli altri Paesi europei. Dobbiamo favorire una maggior trasparenza per attrarre maggiori capitali privati. Equity Hub ha tra le altre, questa finalità”, ha dichiarato il Presidente Innexta, Giovanni Da Pozzo.