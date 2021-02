Milleproroghe, ok Camera: da cartelle a bonus vacanze, le novità

(Adnkronos) - Via libera dell'Aula della Camera al cosiddetto decreto milleproroghe con 322 voti favorevoli, 2 voti contrari e 31 astenuti. Cassa integrazione covid, cartelle esattoriali, bonus vacanze e digital tax tra le novità. Ma anche elezioni, precari pa, Campioni d'Italia, università, scuole e strade, sisma. Il pacchetto di misure varato dalla commissione Affari Costituzionali della Camera introduce numerose novità su diversi fronti. Il provvedimento, dopo il via libera della Camera, dovrà arrivare al Senato per la seconda lettura e dovrà essere approvato definitivamente dal parlamento entro il primo marzo.

CIG COVID - proroga al 31 marzo 2021 dei termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale, collegati all'emergenza epidemiologica. Stesso termine viene fissato per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento del saldo, scaduti entro il 31 dicembre 2020.

CARTELLE ESATTORIALI - entra nel decreto legge milleproroghe, il dl che prevede la proroga al 28 febbraio 2021 alcuni termini per adempimenti di natura tributaria (notifica di cartelle esattoriali, termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione su stipendi e pensioni).

BONUS VACANZE - E' prevista la proroga al 31 dicembre 2021 della possibilità di usufruire del tax credit vacanze.

DIGITAL TAX - Proroga del termine per il versamento dell'imposta sui servizi digitali, dal 16 febbraio al 16 marzo 2021 e quello di presentazione della relativa dichiarazione dal 31 marzo al 30 aprile 2021.

MERCATO ENERGIA 'PROTETTO'- Prorogato, dal primo gennaio 2022 al 1primo gennaio 2023, il termine di cessazione del regime di tutela del prezzo, per i clienti finali di piccole dimensioni nel mercato del gas. Prorogato anche il termine di cessazione dello stesso regime nel mercato dell'energia elettrica per le micro imprese e per i clienti domestici, dal primo luglio 2022 al primo gennaio 2023. E vengono prorogati, dal 2020 al 2021, gli incentivi per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza non superiore a 300 kW, realizzati da imprenditori agricoli a servizio dei processi aziendali e con specifici requisiti.

TRIVELLE - Viene modificata la disciplina su prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, fissando al 30 settembre 2021 il termine per l'adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (Pitesai). Alla stessa data viene fissato il termine per la ripresa dell'istruttoria, in caso di mancata adozione del Pitesai, dei procedimenti di concessione sospesi e per la ripresa dell'efficacia dei permessi di prospezione e ricerca sospesi.

SISMA - Viene differito, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, il termine entro il quale, nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, è possibile utilizzare le procedure derogatorie, previste per il deposito temporaneo delle macerie (provocate dai terremoti) e dei rifiuti (derivanti dagli interventi di ricostruzione). Stessa possibilità anche per il trattamento e il deposito dei materiali da scavo. E' previsto un incremento di 180 milioni, per interventi su edifici danneggiati. Sarà inoltre possibile procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, per importi inferiori a 150.000 euro, fino al completamento della ricostruzione.

RIFIUTI RADIOATTIVI - E' previsto il differendo da 60 a 180 giorni del termine per la formulazione, da parte di regioni e enti locali, di osservazioni sulla proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco tecnologico annesso al deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, a partire dalla data di pubblicazione della stessa.

SCUOLE E STRADE - Vengono prorogati al 2021, alcuni termini in materia di programma pluriennale per potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

UNIVERSITA' - In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni di formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio relative all'anno scolastico 2019/2020 è fissata al 15 giugno 2021. E' conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle stesse prove.

CAMPIONE D'ITALIA - E' stato introdotto un complesso di misure fiscali che comprendono l'ampliamento e la proroga al 2021 delle agevolazioni Irpef, Ires e Irap. Viene elevata la misura del credito d'imposta per gli investimenti effettuati a Campione d'Italia, che viene anch'esso prorogato al 2021.

PRECARI PA - Nell'ambito delle procedure di stabilizzazione del personale a tempo determinato delle pubblica amministrazione, viene prorogato dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale deve essere maturato il requisito minimo dei tre anni di contratto (anche non continuativi, negli ultimi otto anni) presso l'amministrazione che procede all'assunzione diretta o che bandisce procedure concorsuali riservate. Un anno in più anche per la stabilizzazione del personale medico, tecnico-professionale e infermieristico presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale (per il quale resta la possibilità di far riferimento, per il computo degli ultimi otto anni, alla data del 31 dicembre 2020).

ELEZIONI E REFERENDUM- Proroga del termine per lo svolgimento delle elezioni degli organi delle città metropolitane, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali; fino al rinnovo degli organi è prorogata la durata del mandato di quelli in carica. E' inoltre differito al 30 giugno 2021 il termine per l'adozione del decreto ministeriale, volto a disciplinare le modalità attuative di utilizzo del Fondo per l'introduzione in via sperimentale del voto elettronico. Per quanto attiene infine le vidimazioni dei fogli recanti le sottoscrizioni per la presentazione dei progetti di legge di iniziativa popolare, la relativa validità è prorogata fino a 6 mesi a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza nazionale.

DETENUTI - Viene prorogata al 30 aprile 2021 l'efficacia di alcune norme speciali, dettate per fronteggiare l'emergenza sanitaria negli istituti penitenziari. Si tratta delle disposizioni relative all'ammissione al regime di semilibertà, alla concessione di permessi premio e alla esecuzione domiciliare della pena detentiva non superiore a 18 mesi.