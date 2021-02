Covid: Stefano (Pd), 'riapertura ristorazione non è una bestemmia'

Roma, 23 feb (Adnkronos) - "Cominciare a ragionare di aperture serali per la ristorazione nelle zone a più bassa circolazione del virus non è una bestemmia. Il presidente Bonaccini ha ragione”. Lo afferma il senatore Pd Dario Stefano, presidente della commissione Politiche Ue di palazzo Madama.

“Stesso ragionamento vale per cinema e teatri -continua-, consentire il ritorno alla programmazione, magari dopo Pasqua, ed in un contesto di controlli serrati, è una cosa che dobbiamo cominciare a pensare, come ha detto il ministro Franceschini. Accanto a tale nuove opzioni va rafforzato e accelerato il piano vaccinale unico vero antidoto alla pandemia".