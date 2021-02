Coronavirus, 13.314 nuovi casi e 356 decessi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) - Significativa crescita dei contagi da coronavirus in Italia. Sono 13.314 i nuovi positivi (ieri erano 9.630). In crescita anche i decessi a 356. Sono questi i dati contenuti nel consueto bollettino del Ministero della Salute. Rispetto a ieri sono stati effettuati 130 mila tamponi in più, esattamente 303.850 e che fa scendere l'indice di positività al 4,3%. I guariti sono 12.898, mentre gli attuali positivi, in calo di 45, si attestano su 387.948. Brutte notizie sul fronte ospedaliero: crescono di 140 i ricoverati con sintomi, sono oggi 18.295, e di 28 nelle terapie intensive, con 2.146 degenti e 197 nuovi ingressi. Le persone in isolamento domiciliare sono 367.507. La regione con il numero più alto di nuovi positivi è la Lombardia (+2.480), a seguire Emilia Romagna (1.588) e Campania (1.436). (ITALPRESS). tai/sat/red 23-Feb-21 18:32