Coni: Malagò, 'con Sport e Salute nessuna novità, contenzioso inevitabile'

Roma, 23 feb. - (Adnkronos) - "Non c'è stata nessuna novità, purtroppo. Penso che sia stato fatto un grande errore da parte loro. Dopo il decreto ci doveva essere, non generosità ma totale disponibilità nel trasferire le persone che servono per l' attività istituzionale del Coni, non fare discorsi di part-time, servizio, o temporanei". Sono le parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò, al termine della Giunta nazionale, sul mancato accordo con Sport e Salute sull' assegnazione del personale al Coni secondo quanto dettato dal decreto legge sull' autonomia approvato lo scorso 26 gennaio. "Secondo me -conclude Malagò- è stato un errore significativo di valutazione, da parte del Coni non può non portare all'apertura di un contenzioso".