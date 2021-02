Caos procure: De Magistris, 'bene lettera giudici a Mattarella, io bloccato da tritolo istituzionale' (3)

(Adnkronos) - "Così come mi permetto di dire che su alcuni fatti la magistratura, non avendo avuto il coraggio e la volontà o la forza e l'autonomia di andare fino a fondo in determinate vicende, anche quella che riguardò la vicenda ci di cui fui protagonista dodici anni fa e che sono ancora attuali, dovrebbe aprire una riflessione che vada al di là di quella pubblica. Non penso che possano sciogliersi come neve al sole le dichiarazioni di Palamara dove dice che fu l'ex Capo dello Stato Giorgio Napolitano a certificare definitivamente che De Magistris andava fermato...".

"Se invece vogliamo recuperare, credo anche una commissione di inchiesta sia una proposta sostenibile", aggiunge l'ex pm. Secondo Luigi Di Magistris "va recuperata la credibilità della magistratura". "E glielo dice uno che darebbe la vita per l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. Condivido però che mai la magistratura, nel suo complesso, per colpa di tanti magistrati ha avuto un livello così basso di credibilità".