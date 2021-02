Rep.Congo: Scordamaglia, 'Attanasio eccezionale, si è adoperato molto per imprese italiane'

Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Sono molto addolorato, conoscevo bene Luca Attanasio, era una persona eccezionale". Così Luigi Scordamaglia, ad di Inalca (gruppo Cremonini), commenta con l'Adnkronos la scomparsa dell'ambasciatore italiano nella Repubblica democratica del Congo, caduto vittima di un efferato attentato.

"Era una persona dalle eccezionali qualità umane e professionali che ha sempre saputo rappresentare il nostro Paese con grande dignità ed autorevolezza. - afferma Scordamaglia - Uno di quegli ambasciatori che si è sempre adoperato a concreto supporto ed aiuto delle imprese italiane. E con la visione di chi, sin dall’inizio della sua lunga permanenza in questo Paese non semplice ma dalle enormi risorse ed opportunità, sapeva che investire in l’Africa fosse un’opportunità per le imprese italiane".

Inalca è presente in Congo da oltre 15 anni con proprie piattaforme distributive alimentari.