Rep. Congo: Boschi, 'grazie a diplomatici e carabinieri per abnegazione e coraggio'

Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "È con sgomento e profondo cordoglio che accogliamo la notizia della morte dell’ambasciatore Luca Attanasio e del militare dell’Arma dei Carabinieri Vittorio Iacovacci”. Lo dichiara Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia viva alla Camera.

“L’Italia -aggiunge- perde due servitori dello Stato, due giovani uomini che hanno dedicato la vita a rappresentare il nostro Paese e garantire sicurezza in luoghi in cui il conflitto si manifesta con violenza efferata. A tutto il Corpo diplomatico e alle donne e gli uomini dell’Arma dei Carabinieri esprimo il mio sincero ringraziamento per il prezioso lavoro, svolto con abnegazione e coraggio. Alle famiglie delle vittime non solo va la vicinanza mia e di tutto il Gruppo parlamentare, ma la promessa che saremo in prima linea per chiedere verità e giustizia”.