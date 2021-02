Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Profondo cordoglio per la morte dell’Ambasciatore Luca Attanasio e del Carabiniere Vittorio Iacovacci, avvenuta questa mattina nella Repubblica Democratica del Congo in un attacco al convoglio della Monusco. L’Italia perde oggi due servitori dello Stato. Esprimo tutta la mia vicinanza alle famiglie delle vittime in questo dolore". Lo dice la ministra delle Pari opportunità Elena Bonetti.