Pd: Parisi, 'congresso? Più che utile, chiarimento necessario per tutti'/Adnkronos (2)

(Adnkronos) - "Solo un Congresso, da fare, 'al più presto' può 'stappare questa bottiglia troppo compressa' che 'ha creato e sta creando non poche difficoltà'. Quale momento migliore della tregua assicurata dal Governo Draghi per chiedere alla base il rinnovo di un mandato rafforzato per portare il partito verso la meta, verso la linea lungo la quale si è da tempo incamminato con determinazione".

A quale linea fa riferimento? "Appunto a quella che Bettini va scandendo da tempo senza giri di frase. Definitiva ricomposizione della frattura con la diaspora di Art.1 di D’Alema e Bersani. Recupero, grazie al ritorno al proporzionale, della identità e del rapporto privilegiato con la base tradizionale. Alleanza strutturale, organica, e generale coi 5S sotto la leadership di Conte in nome della esperienza fortissima realizzata nella seconda fase della sua permanenza a Palazzo Chigi".

Ma, oltre alla necessità di un chiarimento, non è che condivide con Bettini anche la linea? "Si figuri. Una linea esattamente all’opposto del cammino che all’inizio degli anni ‘90 intraprendemmo in nome della democrazia governante contro la legge proporzionale. Quella legge la cui completa restaurazione Bettini, Zingaretti e Conte, dal loro punto di vista, considerano giustamente il primo obiettivo e la precondizione della linea attuale e futura. Una linea esattamente all’opposto a quella che, nel solco dell’Ulivo ci portò prima alla fondazione del Pd e poi alla prima segreteria di Veltroni".