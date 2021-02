Moda: indagine Confindustria, nel primo trimestre 2021 -18,4%, recupero da terzo

Milano, 22 feb. (Adnkronos) - Le aziende del comparto moda non sono particolarmente ottimiste sul 2021. Il 41% dei gruppi interpellati da Confindustria Moda per un'indagine congiunturale ritengono che quest'anno non sarà molto diverso dal precedente, danneggiato dal Covid19.

In effetti nei primi mesi del 2021 si registra un trend simile a quello del trimestre precedente, con un calo del fatturato del -18,4% e solo una minima contrazione delle perdite. Anche per il secondo trimestre del 2021 è attesa un'attenuazione della flessione e il calo previsto da Confindustria Moda è circa -10%.

Il vero e proprio recupero è previsto a partire dal terzo trimestre del 2021 con una decisa accelerazione nel quarto, nell’ipotesi di avanzata diffusione del piano vaccinale con un progressivo ritorno a livelli di attività pre-covid nel corso del 2022.