Moda: effetto Covid su 2020, persi 25,4 mld fatturato (-26%) (2)

(Adnkronos) - Dalla ricerca emerge che circa il 62% delle imprese del campione ha perso nel 2020 tra il 20% e il 70%. Solo il 4% del totale ha registrato delle crescite, mentre un altro 4% ha presentato vendite invariate rispetto al 2019.

Per il 63% delle aziende del comparto moda, nessun mercato risulta "ripartito". Un 37% segnala però un certo dinamismo da parte di alcuni Paesi strategici: Cina e Stati Uniti, ma anche Germania e Francia.

Il 50% del campione ha indicato un calo degli addetti, "in base a quanto consentito per legge", essendoci il blocco dei licenziamenti. Per il 35%, invece, la forza lavoro risulta invariata, solo per il 15% si rileva un aumento, limitatamente a un numero molto esiguo di addetti per azienda.