Leonardo Semplici nuovo allenatore del Cagliari

CAGLIARI (ITALPRESS) - Adesso è ufficiale: Leonardo Semplici e' il nuovo allenatore del Cagliari. L'ex tecnico della Spal, che prende il posto dell'esonerato Eusebio Di Francesco, ha firmato un contratto con il club sino al 30 giugno 2022. Assieme al mister arrivano in rossoblu' Andrea Consumi in qualità di vice allenatore, il preparatore atletico Yuri Fabbrizzi, i collaboratori tecnici Rossano Casoni e Alessio Rubicini. Si tratta del quinto cambio in panchina stagionale. Il primo era accaduto lo scorso 9 novembre quando la Fiorentina, reduce dallo 0-0 col Parma e con 8 punti in classifica dopo sette giornate, aveva deciso di interrompere il rapporto con Beppe Iachini e richiamare alla guida Cesare Prandelli a dieci anni dal suo addio. La tredicesima giornata è stata invece fatale a Rolando Maran: la sconfitta del Vigorito contro il Benevento e il penultimo posto condiviso col Torino a quota 7 punti spingono il Genoa a cambiare rotta, chiamando Davide Ballardini. Dopo 16 giornate è stato il turno del Parma: lo 0-3 di Bergamo e il terz'ultimo posto in classifica con 12 punti costano il posto a Liverani, sostituito da D'Aversa. Il 18esimo turno è costato invece il posto a Giampaolo: fatale lo 0-0 contro uno Spezia in dieci per quasi tutta la partita e un Toro in zona retrocessione con appena 13 punti. Al suo posto Davide Nicola. La 23esima giornata è stata invece fatale a Eusebio Di Francesco: Cagliari battuto in casa dai granata e terz'ultimo in classifica, con appena un punto in dieci partite e una vittoria che manca da novembre. Al suo posto Leonardo Semplici. (ITALPRESS). gm/red 22-Feb-21 19:24