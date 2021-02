Roma, 22 feb. (Adnkronos) - La maggioranza degli italiani, per la precisione il 56%, è poco o per nulla soddisfatta della composizione del nuovo governo. Lo rileva un sondaggio Swg per il Tg La7. La percentuale sale al 63% tra gli elettori M5S, mentre scende al 45 e al 41 tra quelli, rispettivamente, di Lega e Pd.