Governo: Meloni, 'nato per durare fino a elezione Capo Stato, dopo vedremo'

Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Il governo è fatto sicuramente per arrivare all'elezione del Presidente della Repubblica, evitando che un centrodestra vincente alle urne possa eleggere un Capo dello Stato non organico al Pd, non giochiamo, non sono una che si beve qualunque cosa". Quindi "fino alle'elezione del Presidente dura perchè è stato fatto anche per questo, dopo dipende anche dal'esito della Presidenza della Repubblica". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite di 'Quarta Repubblica'.