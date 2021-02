Covid: Ciriani (Fdi), 'per riaprire ristoranti di sera basta votare nostro emendamento'

Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Fratelli d'Italia ha annunciato che la sua sarà un'opposizione patriottica nell'interesse dell'Italia e degli italiani, e il primo banco di prova può essere quello della riapertura serale dei ristoranti nel pieno rispetto ed applicazione delle misure di sicurezza sanitaria. Infatti, in queste ora registriamo che all'interno della maggioranza ci sarebbe la disponibilità per un ritorno alle riaperture serali dei ristoranti. Bene, non possiamo che essere d'accordo e anzi chiediamo che si passi subito dalle parole ai fatti: basta votare il nostro emendamento a firma di Ignazio La Russa e Achille Totaro al dl Covid in discussione domani in commissione Affari costituzionali in Senato". Lo sottolinea Luca Ciriani, capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato.