Pd: Gasperini a Velardi, 'nel 2018 grazie a Renzi governavano Lega-M5S, cose cambiano'

Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Giusto Claudio Velardi non prendiamoci per il culo. Nel 2018 il Pd stizzito mangiava pop corn mentre, grazie a Renzi, governavano Lega e 5stelle. Le cose cambiano per fortuna". Così su Twitter Stefania Gasparini, vicesindaca di Carpi e responsabile dipartimento Pmi del Pd postando un pezzo sulle regionali dal titolo 'Pd primo partito'. Una replica al tweet di Claudio Velardi: "Conosco da una vita e voglio bene a Goffredo Bettini e Nicola Zingaretti. Ma ricordo che il Pd 'in agonia' prese nel 2018 il 18,7% (con il boom del M5S al 32,6%) e oggi è accreditato di un 18,8%, con il M5S al 15,4% (ultimo sondaggio La7). Su, non ci prendete per il culo, amici miei".