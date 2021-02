Omicidio Verbano: a 41 anni ancora nessun colpevole, pm in attesa nuovi accertamenti** (3)

(Adnkronos) - I magistrati capitolini aspettano poi i risultati di una perizia grafologica su una lettera spedita alla Digos, forse in un tentativo di depistaggio, in cui si sosteneva che gli assassini di Verbano fossero da cercare tra gli estremisti di sinistra e che il delitto rientrasse in uno scontro interno fra comunisti. Gli inquirenti in particolare vogliono confrontare la calligrafia della lettera, datata pochi giorni dopo l’omicidio di Verbano, con le firme fatte nel 1981 dalla madre di un giovane di destra su alcuni decreti della polizia subito dopo la perquisizione della propria abitazione.

La speranza di arrivare alla verità su un omicidio avvenuto ormai 41 anni fa e rimasto ancora senza colpevoli è affidata al momento a queste due piste in mano agli inquirenti, con l’obiettivo, nonostante siano passati tanti anni da quell’omicidio, di arrivare a dare un nome agli autori di quell’efferato delitto.