Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Io non esco, io ricorrerò". Lo dice la senatrice M5S, Barbara Lezzi, a In Mezz'ora in Più. "Io non voglio creare nessun'altro gruppo". E gli altri? "Cabras e qualcun altro forse voglio creare un altro. Io resisterò in tutti i luoghi e in tutte le sedi perchè io ritengo di essere un esponente dei 5 Stelle e intendo restarci. E voglio correre per il comitato direttivo".