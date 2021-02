Fdi: sindaco Siena, 'Università deve prendere provvedimenti dopo insulti violenti Gozzini'

Siena, 21 feb. - (Adnkronos) - "Gli insulti gratuiti e violenti, ancor più se indirizzati contro una donna, vanno condannati con rigore e determinazione. Espressioni gravi, ancora di più perché dette da un professore universitario. E' opportuno che l'Università di Siena prenda provvedimenti nei confronti di Giovanni Gozzini. Se l'Università non prenderà i provvedimenti opportuni e adeguati vorrà dire che condivide le espressioni usate da quella persona. Questo non è più dibattito politico. Come non lo sono le esternazioni spregevoli nei confronti della senatrice Segre da parte di alcuni sul web. È ora di cambiare registro e dire basta alla violenza ai danni delle donne". Lo dichiara all'Adnkronos il sindaco di Siena, Luigi De Mossi.