Fdi: La Russa, 'nessuna notizia da Van Straten, si è eclissato dopo aver lanciato sasso'

Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "A mio parere le scuse del professor Gozzini non potrebbero essere tranquillamente accettate e affinché non sembrino solo opportunistiche sarebbe stato necessario che fossero state accompagnate dalle volontarie dimissioni dal ruolo di professore universitario e da ogni altro incarico pubblico. Non si hanno invece notizie dell'altro soggetto della performance, il signor Van Straten, noto alla cronaca anche come ex del CdA RAI, che si è eclissato dopo aver anch'egli lanciato il sasso". Cosi Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato e senatore di Fratelli d'Italia.